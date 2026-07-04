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В Севастополе оценили ущерб от удара БПЛА по зданию панорамы - РИА Новости, 04.07.2026
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В Севастополе оценили ущерб от удара БПЛА по зданию панорамы

Смородкин: ущерб зданию панорамы в Севастополе оценивается как существенный

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара беспилотника ВСУ по зданию панорамы «Обороны Севастополя 1854–1855 гг» были существенно повреждены крыша и здание.
  • Для оценки ущерба и начала реставрационных работ необходимо провести обследование здания и разработать научно-проектную документацию.
  • Обследование здания ориентировочно займет четыре недели, но сроки реставрации пока неизвестны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Разрушения крыши и здания в результате удара беспилотника ВСУ по зданию панорамы "Обороны Севастополя 1854-1855гг" существенные и серьезные, масштаб нанесенного ущерба и примерные сроки реставрационных работ будут известны после завершения обследования, сообщил РИА Новости директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
"Говорить о точных сроках выполнения ремонтно-реставрационных работ, как и сроках написания самого полотна преждевременно. Во-первых, необходимо дождаться проведения обследования здания и крыши. На основе этих результатов необходимо будет разработать научно-проектную документацию. Далее получить финансирование и приступить к выполнению работ", - сказал директор.
Если сроки обследования крыши ясны - ориентировочно это четыре недели, то со сроками корректировки разработанной ранее в 2022 году научно-проектной документации и проведением ремонтно-реставрационных работ здания панорамы все сложнее, отметил он.
"До этого нам потребовалось два года, чтобы отреставрировать эксплуатируемое здание. Сейчас ситуация несколько иная: серьезно повреждена крыша, зданию нанесен существенный ущерб, размер которого только предстоит оценить в рамках разработки научно-проектной документации", - добавил Смородкин.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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