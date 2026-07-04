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Щербакова рассказала, с кем хотела бы покататься в ледовом шоу - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Фигурное катание
 
12:56 04.07.2026
Щербакова рассказала, с кем хотела бы покататься в ледовом шоу

Щербакова рассказала, что хотела бы покататься в шоу с Ханю и Ченом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнна Щербакова
Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Анна Щербакова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Щербакова выразила желание поучаствовать в ледовых шоу с Юдзуру Ханю, Нейтаном Ченом, Мао Асадой и Ким Ен А.
  • Щербакова отметила, что находиться в одном ряду с этими фигуристами для нее большая гордость.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что хотела бы поучаствовать в ледовых шоу с японцем Юдзуру Ханю, американцем Нейтаном Ченом, японкой Мао Асадой, южнокореянкой Ким Ен А.
"Много великих фигуристов. С Юдзуру Ханю, Нейтаном Ченом, Мао Асадой, Ким Ен А. Много гениальных фигуристов. Находясь с ними в одних рядах, чувствуешь огромную гордость", - ответила на Дне московского спорта Щербакова на вопрос о шоу-программах.
Щербаковой 22 года, она является олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022).
Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
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Фигурное катаниеСпортЕвропаАнна ЩербаковаЮдзуру Ханю
 
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