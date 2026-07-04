Щербакова рассказала, с кем хотела бы покататься в ледовом шоу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Щербакова выразила желание поучаствовать в ледовых шоу с Юдзуру Ханю, Нейтаном Ченом, Мао Асадой и Ким Ен А.
- Щербакова отметила, что находиться в одном ряду с этими фигуристами для нее большая гордость.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что хотела бы поучаствовать в ледовых шоу с японцем Юдзуру Ханю, американцем Нейтаном Ченом, японкой Мао Асадой, южнокореянкой Ким Ен А.
"Много великих фигуристов. С Юдзуру Ханю, Нейтаном Ченом, Мао Асадой, Ким Ен А. Много гениальных фигуристов. Находясь с ними в одних рядах, чувствуешь огромную гордость", - ответила на Дне московского спорта Щербакова на вопрос о шоу-программах.
Щербаковой 22 года, она является олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022).
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