Щербакова рассказала, с кем хотела бы покататься в ледовом шоу

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что хотела бы поучаствовать в ледовых шоу с японцем Юдзуру Ханю, американцем Нейтаном Ченом, японкой Мао Асадой, южнокореянкой Ким Ен А.