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Анна Щербакова рассказала об эмоциях произвольной программы ОИ - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Фигурное катание
 
12:59 04.07.2026
Анна Щербакова рассказала об эмоциях произвольной программы ОИ

Анна Щербакова заявила, что не хотела бы снова переживать волнение Олимпиады

© РИА Новости / Андрей СимоненкоАнна Щербакова
Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Андрей Симоненко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Щербакова — победительница Олимпиады 2022 года в одиночном катании.
  • Она рассказала, что не хотела бы еще раз пережить эмоции произвольной программы на Олимпиаде.
  • Щербакова отметила, что в момент первой поездки в Китай после Олимпиады чувствовала себя героиней фильма, но в обычной жизни ощущает себя комфортно и с положительными эмоциями воспринимает внимание окружающих.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что не хотела бы еще раз пережить эмоции произвольной программы на Олимпиаде.
Щербакова является победительницей Олимпиады 2022 года в одиночном катании. Второе место тогда заняла ее соотечественница Александра Трусова, третье - японка Каори Сакамото.
"Нет, спасибо, одного раза достаточно. По эмоциям было близко к пределу еще в произвольной программе на чемпионате мира, особенно в кисс-энд-край, в произвольной на последнем чемпионате Европы и чемпионате России в Челябинске", - сказала Щербакова на Дне московского спорта.
"В момент первой поездки в Китай после Олимпиады чувствовала себя героиней фильма, рок-звездой. Не сказала бы, что в обычной жизни за мной бегают и не дают прохода. Я вполне комфортно себя ощущаю. Конечно, узнают, подходят, но я всегда с положительными эмоциями", - добавила Щербакова.
Щербаковой 22 года. Помимо золота Олимпиады, в ее активе три золотые медали чемпионатов России, а также победы на чемпионатах мира и Европы.
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