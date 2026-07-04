Анна Щербакова рассказала об эмоциях произвольной программы ОИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Анна Щербакова — победительница Олимпиады 2022 года в одиночном катании.

Она рассказала, что не хотела бы еще раз пережить эмоции произвольной программы на Олимпиаде.

Щербакова отметила, что в момент первой поездки в Китай после Олимпиады чувствовала себя героиней фильма, но в обычной жизни ощущает себя комфортно и с положительными эмоциями воспринимает внимание окружающих.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что не хотела бы еще раз пережить эмоции произвольной программы на Олимпиаде.

Щербакова является победительницей Олимпиады 2022 года в одиночном катании. Второе место тогда заняла ее соотечественница Александра Трусова, третье - японка Каори Сакамото

"Нет, спасибо, одного раза достаточно. По эмоциям было близко к пределу еще в произвольной программе на чемпионате мира, особенно в кисс-энд-край, в произвольной на последнем чемпионате Европы и чемпионате России в Челябинске", - сказала Щербакова на Дне московского спорта.

"В момент первой поездки в Китай после Олимпиады чувствовала себя героиней фильма, рок-звездой. Не сказала бы, что в обычной жизни за мной бегают и не дают прохода. Я вполне комфортно себя ощущаю. Конечно, узнают, подходят, но я всегда с положительными эмоциями", - добавила Щербакова.