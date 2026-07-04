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Лучший бомбардир сборной Марокко покинул поле в слезах из-за травмы - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
20:55 04.07.2026 (обновлено: 21:52 04.07.2026)
Лучший бомбардир сборной Марокко покинул поле в слезах из-за травмы

Лучший бомбардир сборной Марокко на ЧМ-2026 Сайбари получил травму

© Фото : Соцсети Королевской марокканской футбольной федерацииНападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари
Нападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Соцсети Королевской марокканской футбольной федерации
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари покинул поле из-за травмы во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Канады.
  • Травма произошла на 22-й минуте, после чего вместо Сайбари вышел Суфьян Рахими.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари покинул поле в слезах из-за травмы во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Канады.
Встреча проходит в Хьюстоне. Сайбари упал на газон из-за дискомфорта, после чего ему оказали медицинскую помощь. Спортсмен покинул поле в слезах на 22-й минуте. Вместо него вышел Суфьян Рахими.
ЧМ по футболу 2026
04 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Канада
0 : 3
Марокко
50‎’‎ • Аззедин Унаи
(Ашраф Хакими)
82‎’‎ • Аззедин Унаи
(Браим Диас)
90‎’‎ • Суфьян Рахими
(Браим Диас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сайбари с тремя голами является лучшим бомбардиром сборной Марокко на текущем чемпионате мира. В начале июля Сайбари перешел из нидерландского ПСВ в немецкую "Баварию".
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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