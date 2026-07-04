Лучший бомбардир сборной Марокко покинул поле в слезах из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари покинул поле из-за травмы во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Канады.
- Травма произошла на 22-й минуте, после чего вместо Сайбари вышел Суфьян Рахими.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари покинул поле в слезах из-за травмы во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Канады.
Встреча проходит в Хьюстоне. Сайбари упал на газон из-за дискомфорта, после чего ему оказали медицинскую помощь. Спортсмен покинул поле в слезах на 22-й минуте. Вместо него вышел Суфьян Рахими.
04 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
50’ • Аззедин Унаи
82’ • Аззедин Унаи
90’ • Суфьян Рахими
Сайбари с тремя голами является лучшим бомбардиром сборной Марокко на текущем чемпионате мира. В начале июля Сайбари перешел из нидерландского ПСВ в немецкую "Баварию".
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.