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Медведев назвал антироссийские санкции незаконными - РИА Новости, 04.07.2026
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10:05 04.07.2026 (обновлено: 10:07 04.07.2026)
Медведев назвал антироссийские санкции незаконными

Медведев назвал все антироссийские санкции незаконными

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все санкции, введенные против России, являются незаконными.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Все санкции, которые введены против России, являются незаконными, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Все санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, скажем, это незаконные санкции. Мы поэтому их даже так не называем. Это односторонние незаконные ограничения", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов.
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Премьер Болгарии готов наложить вето на новый пакет антироссийских санкций
3 июля, 11:53
 
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