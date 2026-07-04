Медведев назвал антироссийские санкции незаконными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все санкции, введенные против России, являются незаконными.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Все санкции, которые введены против России, являются незаконными, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Все санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, скажем, это незаконные санкции. Мы поэтому их даже так не называем. Это односторонние незаконные ограничения", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов.