Краткий пересказ от РИА ИИ Издание Euractiv критикует абсурдность антироссийских санкций и описывает гипотетический сценарий 2050 года, когда будет введен 137-й пакет санкций против России.

В рамках гипотетического сценария запретят экспорт немецких бокалов для шнапса, въезд в Европу для российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей, а также ограничат импорт пива, борща и большинства видов сыров из РФ.

Euractiv указывает на то, что последний предложенный фон дер Ляйен 21-й пакет санкций против России практически идентичен предыдущим и во многом вызывает споры.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Издание Издание Euractiv , критикуя абсурдность антироссийских санкций, описало гипотетический сценарий 2050 года, когда престарелая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет накладывать 137-й пакет санкций против России, вводя запрет на импорт борща и въезд дрессировщиков медведей.

В публикации, озаглавленной "Тупость Европы, которую не обложить санкциями", красочно описано, как 92-летняя фон дер Ляйен в 2050 году будет объявлять о 137-м пакете санкций против России, в рамках которого запретят экспорт немецких бокалов для шнапса, якобы используемых российской армией, а также введут запрет на въезд в Европу для российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей, дополнительно ограничив импорт пива, борща и большинства видов сыров из РФ.

Издание делает особый акцент на том, что никто из журналистов, присутствующих на воображаемой пресс-конференции, не задает вопросы, а один и вовсе зевает.

"Вопросы задавать запрещено - как обычно. Запрет не нужен. После 136 пакетов ни один журналист даже не пытается что-то спросить... К сожалению, этот гипотетический сценарий лишь немногим менее абсурден, чем реальный европейский. На деле, если убрать девяностолетнюю главу Еврокомиссии, то он удручающе схож", - пишет Euractiv.

Издание указывает на то, что последний предложенный фон дер Ляйен 21-й пакет санкций против России практически идентичен предыдущим, и эти меры во многом вызывают споры. "Брюссельский 21-й пакет санкций против Москвы демонстрирует провал его стратегии по завершению (украинского конфликта - ред.)... Петлю санкций можно затянуть, но российского медведя не задушить", - отмечает Euractiv.

Накануне еще одна европейская страна присоединилась к Болгарии, выразив обеспокоенность планами ввести санкции против патриарха Кирилла.