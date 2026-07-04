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Euractiv "предсказывает" санкции на борщ в 137-м пакете мер против России - РИА Новости, 04.07.2026
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06:32 04.07.2026 (обновлено: 09:23 04.07.2026)
Euractiv "предсказывает" санкции на борщ в 137-м пакете мер против России

Euractiv: в 137-м пакете санкций будет запрет на борщ и въезд дрессировщиков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Euractiv критикует абсурдность антироссийских санкций и описывает гипотетический сценарий 2050 года, когда будет введен 137-й пакет санкций против России.
  • В рамках гипотетического сценария запретят экспорт немецких бокалов для шнапса, въезд в Европу для российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей, а также ограничат импорт пива, борща и большинства видов сыров из РФ.
  • Euractiv указывает на то, что последний предложенный фон дер Ляйен 21-й пакет санкций против России практически идентичен предыдущим и во многом вызывает споры.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Издание Euractiv, критикуя абсурдность антироссийских санкций, описало гипотетический сценарий 2050 года, когда престарелая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет накладывать 137-й пакет санкций против России, вводя запрет на импорт борща и въезд дрессировщиков медведей.
В публикации, озаглавленной "Тупость Европы, которую не обложить санкциями", красочно описано, как 92-летняя фон дер Ляйен в 2050 году будет объявлять о 137-м пакете санкций против России, в рамках которого запретят экспорт немецких бокалов для шнапса, якобы используемых российской армией, а также введут запрет на въезд в Европу для российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей, дополнительно ограничив импорт пива, борща и большинства видов сыров из РФ.
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Издание делает особый акцент на том, что никто из журналистов, присутствующих на воображаемой пресс-конференции, не задает вопросы, а один и вовсе зевает.
"Вопросы задавать запрещено - как обычно. Запрет не нужен. После 136 пакетов ни один журналист даже не пытается что-то спросить... К сожалению, этот гипотетический сценарий лишь немногим менее абсурден, чем реальный европейский. На деле, если убрать девяностолетнюю главу Еврокомиссии, то он удручающе схож", - пишет Euractiv.
Издание указывает на то, что последний предложенный фон дер Ляйен 21-й пакет санкций против России практически идентичен предыдущим, и эти меры во многом вызывают споры. "Брюссельский 21-й пакет санкций против Москвы демонстрирует провал его стратегии по завершению (украинского конфликта - ред.)... Петлю санкций можно затянуть, но российского медведя не задушить", - отмечает Euractiv.
Накануне еще одна европейская страна присоединилась к Болгарии, выразив обеспокоенность планами ввести санкции против патриарха Кирилла.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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