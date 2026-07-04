Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге отменили угрозу БПЛА - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 04.07.2026
В Петербурге отменили угрозу БПЛА

В Петербурге отменили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утром в субботу Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения.
  • Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга отменена.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Угроза БПЛА отменена на территории Санкт-Петербурга, сообщил официальный канал оповещения населения города на платформе "Макс".
Губернатор города Александр Беглов ранее сообщил, что утром в субботу Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения.
"Экстренная информация РСЧС (Санкт-Петербург): Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
"Сильно ударит". В США рассказали о последней надежде Украины
Вчера, 05:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала