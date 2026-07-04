В Петербурге отменили угрозу БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Утром в субботу Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения.
- Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга отменена.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Угроза БПЛА отменена на территории Санкт-Петербурга, сообщил официальный канал оповещения населения города на платформе "Макс".
Губернатор города Александр Беглов ранее сообщил, что утром в субботу Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения.
"Экстренная информация РСЧС (Санкт-Петербург): Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.