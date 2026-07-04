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Самолет авиакомпании "Азимут" благополучно приземлился в Стамбуле - РИА Новости, 04.07.2026
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16:11 04.07.2026
Самолет авиакомпании "Азимут" благополучно приземлился в Стамбуле

Самолет "Азимута" рейса Стамбул — Минводы благополучно сел в аэропорту вылета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший по маршруту Стамбул — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала.
  • По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту, самолет благополучно приземлился в аэропорту Стамбула в 15:44 МСК.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут" рейса Стамбул - Минеральные Воды благополучно сел в аэропорту вылета, сообщила Росавиация.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Стамбула в Минеральные Воды, возвращается в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала над Черным морем. Как сообщили РИА Новости в Стамбульском аэропорту (IST), рейс задерживался перед вылетом.
«

"Экипаж самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут", выполняющего рейс А46074 из Стамбула в Минеральные Воды, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту. Самолет произвел благополучную посадку в аэропорту вылета в 15.44 МСК", - говорится в сообщении.

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