Самолет авиакомпании "Азимут" благополучно приземлился в Стамбуле

«

"Экипаж самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут", выполняющего рейс А46074 из Стамбула в Минеральные Воды, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту. Самолет произвел благополучную посадку в аэропорту вылета в 15.44 МСК", - говорится в сообщении.