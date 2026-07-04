Вылетевший из Стамбула в Минводы самолет подал аварийный сигнал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Стамбула в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала.
- Экипаж подал аварийный сигнал 7700, означающий нештатную ситуацию в полете, спустя полчаса после вылета.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Стамбула в Минеральные Воды, возвращается в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала над Черным морем, следует из полетных данных сервиса Flightradar24.
Согласно сервису, самолет вылетел из аэропорта Стамбула в 14:36 по местному времени (совпадает с московским) и направился в Минеральные Воды. Спустя полчаса полета он сменил курс и возвращается в Стамбул, при этом экипаж подал аварийный сигнал 7700, означающий нештатную ситуацию в полете.
Сейчас, по данным сервиса, самолет снизился и готовится к посадке.
Как сообщили РИА Новости в Стамбульском аэропорту (IST), рейс дважды задерживался перед вылетом.
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"Самолет "Азимута" возвращается в Стамбульский аэропорт", — сообщили в авиагавани, не уточнив причину.