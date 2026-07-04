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Вылетевший из Стамбула в Минводы самолет подал аварийный сигнал - РИА Новости, 04.07.2026
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15:40 04.07.2026 (обновлено: 23:46 04.07.2026)
Вылетевший из Стамбула в Минводы самолет подал аварийный сигнал

Flightradar24: рейс из Стамбула в Минводы возвращается в аэропорт отправления

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Азимут"
Самолет авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет авиакомпании "Азимут". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Стамбула в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала.
  • Экипаж подал аварийный сигнал 7700, означающий нештатную ситуацию в полете, спустя полчаса после вылета.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Стамбула в Минеральные Воды, возвращается в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала над Черным морем, следует из полетных данных сервиса Flightradar24.
Согласно сервису, самолет вылетел из аэропорта Стамбула в 14:36 по местному времени (совпадает с московским) и направился в Минеральные Воды. Спустя полчаса полета он сменил курс и возвращается в Стамбул, при этом экипаж подал аварийный сигнал 7700, означающий нештатную ситуацию в полете.
Сейчас, по данным сервиса, самолет снизился и готовится к посадке.
Как сообщили РИА Новости в Стамбульском аэропорту (IST), рейс дважды задерживался перед вылетом.
«

"Самолет "Азимута" возвращается в Стамбульский аэропорт", — сообщили в авиагавани, не уточнив причину.

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