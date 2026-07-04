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В Черном море снова заметили американский самолет-разведчик - РИА Новости, 04.07.2026
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15:02 04.07.2026 (обновлено: 15:03 04.07.2026)
В Черном море снова заметили американский самолет-разведчик

Американский самолет-разведчик вновь проводит патрулирование над Черным морем

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II снова был замечен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма.
  • В июне Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II курсировал над акваторией Черного моря по меньшей мере три раза.
  • Самолет вылетел из города Констанца в Румынии, пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии, затем вернулся к Румынии.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II снова был замечен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
В июне Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II курсировал над акваторией Черного моря по меньшей мере три раза.
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Согласно изученным данным, Bombardier Challenger вылетел из города Констанца в Румынии и направился на юго-восток, а затем пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии, где произвел разворот и вернулся по своему маршруту к Румынии.
Над румынской территорией самолет пролетел над аэропортом Тулча и вновь вернулся в небо над Черным морем. После он осуществил разворот к северо-западу от турецкого города Зонгулдак.
Полетные данные свидетельствуют о том, что на 13.35 мск самолет находился на пути обратно в Румынию.
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