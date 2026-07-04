В Черном море снова заметили американский самолет-разведчик

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II снова был замечен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма.

В июне Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II курсировал над акваторией Черного моря по меньшей мере три раза.

Самолет вылетел из города Констанца в Румынии, пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии, затем вернулся к Румынии.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II снова был замечен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

В июне Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II курсировал над акваторией Черного моря по меньшей мере три раза.

Согласно изученным данным, Bombardier Challenger вылетел из города Констанца в Румынии и направился на юго-восток, а затем пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии, где произвел разворот и вернулся по своему маршруту к Румынии.

Над румынской территорией самолет пролетел над аэропортом Тулча и вновь вернулся в небо над Черным морем. После он осуществил разворот к северо-западу от турецкого города Зонгулдак.

Полетные данные свидетельствуют о том, что на 13.35 мск самолет находился на пути обратно в Румынию.