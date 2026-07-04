Сальдо высказался о том, как британская пресса пишет про СВО

«

"Когда они начинают рассказывать совершенно явно такие, знаете, мало укладывающиеся в голове, понятные вещи, где что находится - это не ошибка. Это целенаправленная, собственно говоря, пропагандистская информационная война, и эта война нацелена только лишь на одно - чтобы обмануть как раз своих читателей", - отметил Сальдо.