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Сальдо высказался о том, как британская пресса пишет про СВО - РИА Новости, 04.07.2026
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03:53 04.07.2026 (обновлено: 04:03 04.07.2026)
Сальдо высказался о том, как британская пресса пишет про СВО

Сальдо: британская пресса создает впечатление, что не Украина бомбит людей

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская пресса создает обманное впечатление о ситуации в Херсонской области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
  • Автор британской газеты Times умолчал правду о том, что людей в Алешках убивают украинские дроны и снаряды, а в публикации внушается, что украинские беспилотники бьют только по военным.
  • Сальдо охарактеризовал действия британской прессы как пропагандистские и нацеленные на искажение происходящего на линии боевого соприкосновения.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Британская пресса намеренно создает обманное впечатление, что якобы не Украина наносит удары по мирным жителям на левобережье Херсонской области, вводя в заблуждение европейских читателей, которые плохо разбираются в географии, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В июне Сальдо рассказывал, что автор британской газеты Times, которая выпустила материал о прифронтовом городе Алешки на левом берегу Херсонской области, умолчал правду о том, что людей в Алешках убивают украинские дроны и снаряды, а в публикации читателю внушается, якобы украинские беспилотники бьют только по военным.
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"Понятно, что они нас не обманут. Мы знаем, где находятся Алешки, где находится Запорожье, Херсон. А вот читатель в Европе - он не совсем хорошо это знает. Поэтому они создают такую, знаете, обманную ситуацию - что, вроде бы, не Украина бомбит людей, а Россия не дает им выехать с тех территорий, которые, собственно говоря, находятся на территории России", - сказал РИА Новости Сальдо.
Губернатор охарактеризовал эти маневры как пропагандистские и нацеленные на то, чтобы "оболгать и исказить" происходящее на линии боевого соприкосновения.
«
"Когда они начинают рассказывать совершенно явно такие, знаете, мало укладывающиеся в голове, понятные вещи, где что находится - это не ошибка. Это целенаправленная, собственно говоря, пропагандистская информационная война, и эта война нацелена только лишь на одно - чтобы обмануть как раз своих читателей", - отметил Сальдо.
Город Алешки находится на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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В миреХерсонская областьУкраинаЗапорожьеВладимир СальдоЕвропа
 
 
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