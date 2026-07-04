Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британская пресса создает обманное впечатление о ситуации в Херсонской области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
- Автор британской газеты Times умолчал правду о том, что людей в Алешках убивают украинские дроны и снаряды, а в публикации внушается, что украинские беспилотники бьют только по военным.
- Сальдо охарактеризовал действия британской прессы как пропагандистские и нацеленные на искажение происходящего на линии боевого соприкосновения.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Британская пресса намеренно создает обманное впечатление, что якобы не Украина наносит удары по мирным жителям на левобережье Херсонской области, вводя в заблуждение европейских читателей, которые плохо разбираются в географии, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В июне Сальдо рассказывал, что автор британской газеты Times, которая выпустила материал о прифронтовом городе Алешки на левом берегу Херсонской области, умолчал правду о том, что людей в Алешках убивают украинские дроны и снаряды, а в публикации читателю внушается, якобы украинские беспилотники бьют только по военным.
Сальдо заявил, что автор Times скрыл правду об Алешках
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"Понятно, что они нас не обманут. Мы знаем, где находятся Алешки, где находится Запорожье, Херсон. А вот читатель в Европе - он не совсем хорошо это знает. Поэтому они создают такую, знаете, обманную ситуацию - что, вроде бы, не Украина бомбит людей, а Россия не дает им выехать с тех территорий, которые, собственно говоря, находятся на территории России", - сказал РИА Новости Сальдо.
Губернатор охарактеризовал эти маневры как пропагандистские и нацеленные на то, чтобы "оболгать и исказить" происходящее на линии боевого соприкосновения.
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"Когда они начинают рассказывать совершенно явно такие, знаете, мало укладывающиеся в голове, понятные вещи, где что находится - это не ошибка. Это целенаправленная, собственно говоря, пропагандистская информационная война, и эта война нацелена только лишь на одно - чтобы обмануть как раз своих читателей", - отметил Сальдо.
Город Алешки находится на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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