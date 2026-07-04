Рыбакина выбыла в третьем круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Представительница Казахстана Елена Рыбакина проиграла бельгийской теннисистке Элизе Мертенс в третьем круге Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу Мертенс, которая впервые дошла до четвертого круга турнира.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина проиграла бельгийской теннисистке Элизе Мертенс в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу бельгийской теннисистки, которая занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и посеяна на турнире под 25-м номером. Рыбакина является второй ракеткой мира и имела соответствующий номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.

Бельгийка показывает свой лучший результат на турнире, она впервые дошла до четвертого круга. Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году.