В США сделали заявление о возможности ядерного удара по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Москва не применит ядерное оружие в конфликте на Украине, если не возникнет угроза существования самой России.
- Генерал указал, что Киеву следует серьезно относиться к такой перспективе, хотя подобный сценарий он считает практически исключенным.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва не применит ядерное оружие в конфликте на Украине, если не возникнет угроза существования самой России, заявил экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью Kyiv Post.
"Я считаю, нет ни малейшего шанса, чтобы они использовали это против Украины или где-либо еще, если только не возникнет прямая, экзистенциальная угроза самой России", — высказался он.
При этом генерал указал, что Киеву следует серьезно относиться к такой перспективе, поскольку у России имеется возможность применить ядерное оружие. Однако, по мнению Ходжеса, подобный сценарий практически исключен.
В ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" в конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что только ядерное оружие сейчас оберегает мир от глобальной войны.