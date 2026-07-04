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В США сделали заявление о возможности ядерного удара по Украине - РИА Новости, 04.07.2026
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18:07 04.07.2026
В США сделали заявление о возможности ядерного удара по Украине

Генерал Ходжес считает, что РФ не применит ядерное оружие на Украине

© Минобороны РоссииПуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома "Плесецк"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс с государственного испытательного космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Минобороны России
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома "Плесецк". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Москва не применит ядерное оружие в конфликте на Украине, если не возникнет угроза существования самой России.
  • Генерал указал, что Киеву следует серьезно относиться к такой перспективе, хотя подобный сценарий он считает практически исключенным.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва не применит ядерное оружие в конфликте на Украине, если не возникнет угроза существования самой России, заявил экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью Kyiv Post.
"Я считаю, нет ни малейшего шанса, чтобы они использовали это против Украины или где-либо еще, если только не возникнет прямая, экзистенциальная угроза самой России", — высказался он.
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При этом генерал указал, что Киеву следует серьезно относиться к такой перспективе, поскольку у России имеется возможность применить ядерное оружие. Однако, по мнению Ходжеса, подобный сценарий практически исключен.
В ходе XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" в конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что только ядерное оружие сейчас оберегает мир от глобальной войны.
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