В Минобороны рассказали о системе обороны Константиновки

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей, это более 150 километров траншей и противотанковых рвов, заявил журналистам начальник Главного оперативного управления генштаба - первый заместитель начальника генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, первый оборонительный рубеж протяженностью более 30 километров и глубиной до 8 километров представлял собой сплошную систему из траншей и ходов сообщения, противотанковых рвов, малозаметных препятствий и взрывных заграждений.

"Второй оборонительный рубеж имел протяженность до 35 километров. Он был оборудован по периметру Константиновки с опорой на каскад водохранилищ, состоял из шести хорошо укрепленных районов на окраинах города и прилегающих к нему дачных поселков. Кроме того, он включал более 30 километров подземных коммуникаций, связанных в единую сеть", - сказал Рудской.