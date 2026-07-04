В Минобороны рассказали о системе обороны Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей.
- Первый рубеж представлял собой сплошную систему из траншей и ходов сообщения, противотанковых рвов и других заграждений протяженностью более 30 километров и глубиной до 8 километров.
- Второй рубеж имел протяженность до 35 километров, включал шесть укрепленных районов и более 30 километров подземных коммуникаций.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей, это более 150 километров траншей и противотанковых рвов, заявил журналистам начальник Главного оперативного управления генштаба - первый заместитель начальника генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, двадцать батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города", - сказал Рудской.
По его словам, первый оборонительный рубеж протяженностью более 30 километров и глубиной до 8 километров представлял собой сплошную систему из траншей и ходов сообщения, противотанковых рвов, малозаметных препятствий и взрывных заграждений.
"Второй оборонительный рубеж имел протяженность до 35 километров. Он был оборудован по периметру Константиновки с опорой на каскад водохранилищ, состоял из шести хорошо укрепленных районов на окраинах города и прилегающих к нему дачных поселков. Кроме того, он включал более 30 километров подземных коммуникаций, связанных в единую сеть", - сказал Рудской.