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Россия ответит на попытку Зеленского нанести ущерб гражданским объектам - РИА Новости, 04.07.2026
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15:58 04.07.2026 (обновлено: 23:48 04.07.2026)
Россия ответит на попытку Зеленского нанести ущерб гражданским объектам

МО: попытка Зеленского нанести ущерб РФ не останется без ответных действий

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны России заявило, что попытка Владимира Зеленского нанести ущерб гражданским объектам не останется без ответных действий ВС РФ.
  • В ночь на 4 июля ПВО России сбила более 500 воздушных целей, в том числе десять ракет "Фламинго" и девять снарядов HIMARS, сорвав комбинированный удар по территории России.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Попытка Владимира Зеленского нанести ущерб гражданским объектам не останется без соответствующих ответных действий ВС РФ, заявило Министерство обороны России.
По информации МО РФ, в ночь на 4 июля киевский режим, желая отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке, предпринял попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет большой дальности "Фламинго", РСЗО HIMARS и беспилотников. Эта попытка была сорвана — ПВО России в ходе отражения удара сбила более 500 воздушных целей, в том числе десять ракет "Фламинго" и девять снарядов HIMARS.
"Попытка Зеленского нанесения ущерба гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий Вооруженных сил Российской Федерации", — подчеркивается в заявлении.
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