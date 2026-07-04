Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство обороны России заявило, что попытка Владимира Зеленского нанести ущерб гражданским объектам не останется без ответных действий ВС РФ.
- В ночь на 4 июля ПВО России сбила более 500 воздушных целей, в том числе десять ракет "Фламинго" и девять снарядов HIMARS, сорвав комбинированный удар по территории России.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Попытка Владимира Зеленского нанести ущерб гражданским объектам не останется без соответствующих ответных действий ВС РФ, заявило Министерство обороны России.
По информации МО РФ, в ночь на 4 июля киевский режим, желая отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке, предпринял попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет большой дальности "Фламинго", РСЗО HIMARS и беспилотников. Эта попытка была сорвана — ПВО России в ходе отражения удара сбила более 500 воздушных целей, в том числе десять ракет "Фламинго" и девять снарядов HIMARS.
"Попытка Зеленского нанесения ущерба гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий Вооруженных сил Российской Федерации", — подчеркивается в заявлении.