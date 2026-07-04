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Захарова рассказала о новом сигнале Западу относительно Украины - РИА Новости, 04.07.2026
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13:20 04.07.2026 (обновлено: 16:53 04.07.2026)
Захарова рассказала о новом сигнале Западу относительно Украины

Захарова: РФ посылает четкий сигнал о намерении добивать неонацистскую гадину

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет добивать "террористическую неонацистскую гадину" до конца, по всем фронтам, заявила Мария Захарова.
  • По ее словам, методология увещевания претерпела изменения, но от мира Москва не отказывается.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия посылает четкий сигнал о том, что будет добивать террористический неонацистский режим на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова британского политика и журналиста Джима Фергюсона о кадрах с Владимиром Путиным в военной форме на совещании по поводу взятия Константиновки.
"Думаю, он прав. Сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно. Все они были проигнорированы сломавшимся западным ретранслятором. Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам", — написала спикер МИД в Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что Москва не отказывается от мирных переговоров, "но методология увещевания претерпела изменения".
Накануне вечером президент посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки. Глава государства отметил, что взятие города — ключ к освобождению всей территории ДНР. Путин подчеркнул, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии, которая продолжает уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.
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