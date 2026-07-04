МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия посылает четкий сигнал о том, что будет добивать террористический неонацистский режим на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Москва не отказывается от мирных переговоров, "но методология увещевания претерпела изменения".

Накануне вечером президент посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки. Глава государства отметил, что взятие города — ключ к освобождению всей территории ДНР. Путин подчеркнул, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии, которая продолжает уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.