ВС России поразили логистический центр ВСУ в Запорожье

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили двумя беспилотниками "Герань-4" логистический центр в Запорожье, используемый украинскими боевиками для доставки и хранения БПЛА, сообщили в Минобороны России.

В Минобороны России добавили, что в результате успешной атаки цель была поражена, на объекте возник пожар.