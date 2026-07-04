ВС России поразили логистический центр ВСУ в Запорожье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ поразили логистический центр в Запорожье двумя беспилотниками «Герань-4».
- Цель была поражена успешно, на объекте возник пожар.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили двумя беспилотниками "Герань-4" логистический центр в Запорожье, используемый украинскими боевиками для доставки и хранения БПЛА, сообщили в Минобороны России.
"Вооруженными Силами Российской Федерации с применением двух беспилотных летательных аппаратов дальнего действия "Герань-4" нанесен удар по логистическому центру, используемому украинскими боевиками для доставки и хранения БПЛА и их комплектующих в районе Запорожья", - говорится в сообщении.
В Минобороны России добавили, что в результате успешной атаки цель была поражена, на объекте возник пожар.