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ВС России поразили логистический центр ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 04.07.2026
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ВС России поразили логистический центр ВСУ в Запорожье

ВС России поразили "Геранями" логистический центр ВСУ в Запорожье

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2"
Дрон Герань-2 - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС РФ поразили логистический центр в Запорожье двумя беспилотниками «Герань-4».
  • Цель была поражена успешно, на объекте возник пожар.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили двумя беспилотниками "Герань-4" логистический центр в Запорожье, используемый украинскими боевиками для доставки и хранения БПЛА, сообщили в Минобороны России.
"Вооруженными Силами Российской Федерации с применением двух беспилотных летательных аппаратов дальнего действия "Герань-4" нанесен удар по логистическому центру, используемому украинскими боевиками для доставки и хранения БПЛА и их комплектующих в районе Запорожья", - говорится в сообщении.
В Минобороны России добавили, что в результате успешной атаки цель была поражена, на объекте возник пожар.
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