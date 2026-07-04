Силы группировки "Центр" преодолели рубеж, считавшийся Киевом неприступным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы российской группировки войск «Центр» преодолели мощный оборонительный рубеж.
- Оборонительный рубеж, который преодолели войска «Центр», возводился противником с 2014 года и считался Киевом неприступным.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Центр" преодолели мощный оборонительный рубеж, который считался Киевом неприступным, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"Соединения группировки войск "Центр" преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился противником с 2014 года и считался им неприступным", - сказал Рудской.