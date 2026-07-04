Написавшая Путину испанская школьница призналась в любви к русской культуре

Краткий пересказ от РИА ИИ Школьница Люсия из Овьедо написала письмо президенту России Владимиру Путину, выразив интерес к русской культуре и российскому спорту.

Посол РФ в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде, и в ответ на ее письмо она получила фотографию российского лидера с его подписью.

Люсия с детства интересуется традиционной русской музыкой, следит за российским спортом, особенно за фигурным катанием и художественной гимнастикой, и читала произведения русских писателей.

МАДРИД, 4 июл - РИА Новости. Испанская школьница Люсия из города Овьедо, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, сообщила РИА Новости, что с детства интересуется русской культурой, традиционной музыкой и российским спортом.

Ранее посол РФ Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде. Поводом для встречи стало письмо школьницы, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту России. В посольстве рассказали, что обращение девушки не оставили без внимания и направили по назначению. В ответ на него школьница получила в подарок фотографию российского лидера с его подписью.

"С детства мне нравилось слушать традиционные русские песни, я не пропускала спортивные соревнования, особенно по фигурному катанию и художественной гимнастике", - сказала Люсия.

По словам школьницы, российский спорт привлек ее высоким уровнем подготовки спортсменов и вниманием к разным дисциплинам. Среди спортсменок, за выступлениями которых она следила, Люсия назвала фигуристку Камилу Валиеву, а также гимнасток Дину и Арину Авериных.