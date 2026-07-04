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Написавшая Путину испанская школьница призналась в любви к русской культуре - РИА Новости, 04.07.2026
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10:26 04.07.2026
Написавшая Путину испанская школьница призналась в любви к русской культуре

Испанская школьница, написавшая Путину, призналась в любви к русской культуре

© Фото : предоставлено ЛюсиейИспанская школьница Люсия, написавшая Путину
Испанская школьница Люсия, написавшая Путину - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : предоставлено Люсией
Испанская школьница Люсия, написавшая Путину. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьница Люсия из Овьедо написала письмо президенту России Владимиру Путину, выразив интерес к русской культуре и российскому спорту.
  • Посол РФ в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде, и в ответ на ее письмо она получила фотографию российского лидера с его подписью.
  • Люсия с детства интересуется традиционной русской музыкой, следит за российским спортом, особенно за фигурным катанием и художественной гимнастикой, и читала произведения русских писателей.
МАДРИД, 4 июл - РИА Новости. Испанская школьница Люсия из города Овьедо, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, сообщила РИА Новости, что с детства интересуется русской культурой, традиционной музыкой и российским спортом.
Ранее посол РФ в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде. Поводом для встречи стало письмо школьницы, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту России. В посольстве рассказали, что обращение девушки не оставили без внимания и направили по назначению. В ответ на него школьница получила в подарок фотографию российского лидера с его подписью.
"С детства мне нравилось слушать традиционные русские песни, я не пропускала спортивные соревнования, особенно по фигурному катанию и художественной гимнастике", - сказала Люсия.
По словам школьницы, российский спорт привлек ее высоким уровнем подготовки спортсменов и вниманием к разным дисциплинам. Среди спортсменок, за выступлениями которых она следила, Люсия назвала фигуристку Камилу Валиеву, а также гимнасток Дину и Арину Авериных.
Люсия также рассказала, что читала произведения русских писателей, в том числе Федора Достоевского и Александра Пушкина.
Испанская школьница Люсия, написавшая Путину - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Испанская школьница, написавшая Путину, показала подарок от президента
1 июля, 04:54
 
РоссияОвьедоИспанияВладимир ПутинЮрий КлименкоКамила Валиева
 
 
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