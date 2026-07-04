Медведев: у России были предложения по разрешению иранской ядерной проблемы

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что у России были предложения, которые могли разрешить иранскую ядерную проблему мирными средствами.

"Хотя на сей счет у РФ были предложения - их, по сути, предлагал глава нашего государства (Владимир Путин - ред.) - которые позволили бы решить эту задачу иначе, мирными средствами", - сказал Медведев.