Рейтинг@Mail.ru
Медведев: у России были предложения по разрешению иранской ядерной проблемы - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 04.07.2026
Медведев: у России были предложения по разрешению иранской ядерной проблемы

Медведев: у России были предложения по мирному решению иранской ядерной проблемы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что у России были предложения по решению иранской ядерной проблемы мирными средствами.
  • По словам Медведева, поводом для ударов США по Ирану стала «некая ядерная программа» Ирана, вокруг которой ведутся дискуссии.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что у России были предложения, которые могли разрешить иранскую ядерную проблему мирными средствами.
Отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Иран, Медведев напомнил, что поводом для ударов США по стране была "некая ядерная программа" Ирана, вокруг которой давно ведутся дискуссии. Зампред Совбеза указал, что эти дискуссии ограничиваются общими рассуждениями о том, каким образом поступать с ядерными материалами Ирана.
"Хотя на сей счет у РФ были предложения - их, по сути, предлагал глава нашего государства (Владимир Путин - ред.) - которые позволили бы решить эту задачу иначе, мирными средствами", - сказал Медведев.
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Медведев оценил дискуссию вокруг иранской ядерной программы
Вчера, 10:20
 
В миреРоссияИранСШАДмитрий МедведевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала