Медведев: у России были предложения по разрешению иранской ядерной проблемы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что у России были предложения по решению иранской ядерной проблемы мирными средствами.
- По словам Медведева, поводом для ударов США по Ирану стала «некая ядерная программа» Ирана, вокруг которой ведутся дискуссии.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что у России были предложения, которые могли разрешить иранскую ядерную проблему мирными средствами.
Отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Иран, Медведев напомнил, что поводом для ударов США по стране была "некая ядерная программа" Ирана, вокруг которой давно ведутся дискуссии. Зампред Совбеза указал, что эти дискуссии ограничиваются общими рассуждениями о том, каким образом поступать с ядерными материалами Ирана.
"Хотя на сей счет у РФ были предложения - их, по сути, предлагал глава нашего государства (Владимир Путин - ред.) - которые позволили бы решить эту задачу иначе, мирными средствами", - сказал Медведев.