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В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике ботулизма в летний период - РИА Новости, 04.07.2026
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01:52 04.07.2026
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике ботулизма в летний период

Роспотребнадзор посоветовал тщательно промывать овощи перед консервированием

© РИА Новости / Александр ВильфБанка с солеными огурцами
Банка с солеными огурцами - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Банка с солеными огурцами . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летом существует вероятность заболеть ботулизмом при употреблении неправильно законсервированных продуктов.
  • Для профилактики ботулизма рекомендуется готовить консервы в емкостях со свободным доступом воздуха, тщательно промывать овощи и рыбу, добавлять уксусную или лимонную кислоту, стерилизовать банки и крышки.
  • Часто ботулизмом заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Летом существует вероятность заболеть ботулизмом при употреблении неправильно законсервированных продуктов, необходимо готовить консервы в емкостях со свободным доступом воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Для профилактики ботулизма рекомендуется тщательно промывать овощи перед консервированием и рыбу перед посолом; добавлять уксусную или лимонную кислоту; стерилизовать банки и крышки непосредственно перед закладкой продуктов; готовить консервы в емкостях со свободным доступом воздуха", - говорится в сообщении.
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Перед употреблением консервов необходимо повторно термически обрабатывать только что открытые заготовленные банки в течение 15-20 минут. Свежую рыбу после улова следует быстро выпотрошить, промыть проточной водой и хранить в условиях холода. Не стоит вакуумировать мясные, рыбные, овощные продукты для удлинения их срока хранения.
В Роспотребнадзоре добавили, что часто ботулизмом заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. Вяленая, соленая, копченая, консервированная в домашних условиях рыба тоже несет риски.
Ботулизм – это тяжелое отравление, вызванное токсинами бактерии Clostridiumbotulinum.
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