В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике ботулизма в летний период

Краткий пересказ от РИА ИИ Летом существует вероятность заболеть ботулизмом при употреблении неправильно законсервированных продуктов.

Для профилактики ботулизма рекомендуется готовить консервы в емкостях со свободным доступом воздуха, тщательно промывать овощи и рыбу, добавлять уксусную или лимонную кислоту, стерилизовать банки и крышки.

Часто ботулизмом заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Летом существует вероятность заболеть ботулизмом при употреблении неправильно законсервированных продуктов, необходимо готовить консервы в емкостях со свободным доступом воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Для профилактики ботулизма рекомендуется тщательно промывать овощи перед консервированием и рыбу перед посолом; добавлять уксусную или лимонную кислоту; стерилизовать банки и крышки непосредственно перед закладкой продуктов; готовить консервы в емкостях со свободным доступом воздуха", - говорится в сообщении.

Перед употреблением консервов необходимо повторно термически обрабатывать только что открытые заготовленные банки в течение 15-20 минут. Свежую рыбу после улова следует быстро выпотрошить, промыть проточной водой и хранить в условиях холода. Не стоит вакуумировать мясные, рыбные, овощные продукты для удлинения их срока хранения.

Роспотребнадзоре добавили, что часто ботулизмом заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. Вяленая, соленая, копченая, консервированная в домашних условиях рыба тоже несет риски.