Рощина победила в соревновании на разновысоких брусьях на ЧР в Калуге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Людмила Рощина победила в соревновании на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Калуге, набрав 14,633 балла.
- В опорном прыжке первое место заняла Александра Ануфриева с результатом 13,800 баллов, Людмила Рощина заняла второе место с результатом 13,483 балла.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Людмила Рощина победила в соревновании на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Калуге.
Рощина набрала 14,633 балла. Серебро завоевала Анна Калмыкова (14,300), бронза у Лейлы Васильевой (14,266).
В опорном прыжке лучшей стала Александра Ануфриева (13,800). Второе место заняла Рощина (13,483), третье - Елизавета Ус (13,300).
Соревнования на чемпионате России завершатся 5 июля.