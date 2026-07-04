Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Параметры временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта скорректированы.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении Росавиации.