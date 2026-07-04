Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Ставрополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту пожара в складском помещении в Ставрополе.
- По предварительным данным, причиной возгорания на складе лакокрасочных материалов стала разгерметизация газового баллона, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров.
ПЯТИГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в складском помещении в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
В субботу глава Ставрополья Иван Ульянченко сообщил, что произошло возгорание на складе лакокрасочных материалов, предположительно, пострадал один человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона. По данным МЧС, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров.
"Прокуратура Промышленного района города Ставрополя устанавливает причины и условия произошедшего и даст оценку исполнению законодательства о пожарной и промышленной безопасности", – говорится в сообщении.