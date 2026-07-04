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Глава Приднестровья призвал к переговорам с Молдавией - РИА Новости, 04.07.2026
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03:37 04.07.2026 (обновлено: 05:13 04.07.2026)
Глава Приднестровья призвал к переговорам с Молдавией

Красносельский: Тирасполю и Кишиневу нужны переговоры по урегулированию

© Фото : официальный сайт Президента ПМРГлава ПМР Вадим Красносельский
Глава ПМР Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : официальный сайт Президента ПМР
Глава ПМР Вадим Красносельский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Тирасполю и Кишиневу нужны переговоры для окончательного урегулирования ситуации между ними.
  • Он подчеркнул, что уже существуют специальные механизмы и площадки для таких обсуждений.
ТИРАСПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Тирасполю и Кишиневу нужны переговоры для окончательного урегулирования ситуации между ними, заявил в интервью РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский.
"Нам не надо начинать с нуля, можно и нужно садиться и работать на благо наших граждан, шаг за шагом двигаясь к окончательному урегулированию. Было бы желание. И не надо никого ждать", — сказал он.
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Лидер республики напомнил, что для этого существует специальный процесс, в котором есть переговорные механизмы и площадки, а также большая договорная база и обширная повестка.
«
"Права и интересы приднестровского народа должны защищать приднестровские переговорщики, так же как права и интересы народа Молдовы — молдавские", — добавил собеседник агентства.
Урегулирование спора между Кишиневом и Тирасполем обсуждают в формате "5+2". Помимо участников конфликта, в него входят Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников, а Евросоюз и США — как наблюдатели. Тем не менее последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
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В миреКишиневМолдавияУкраинаВадим КрасносельскийМайя СандуОБСЕТирасполь
 
 
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