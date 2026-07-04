Глава Приднестровья призвал к переговорам с Молдавией

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Тирасполю и Кишиневу нужны переговоры для окончательного урегулирования ситуации между ними.

Он подчеркнул, что уже существуют специальные механизмы и площадки для таких обсуждений.

ТИРАСПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Тирасполю и Кишиневу нужны переговоры для окончательного урегулирования ситуации между ними, заявил в интервью РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский.

"Нам не надо начинать с нуля , можно и нужно садиться и работать на благо наших граждан, шаг за шагом двигаясь к окончательному урегулированию. Было бы желание. И не надо никого ждать", — сказал он.

Лидер республики напомнил, что для этого существует специальный процесс, в котором есть переговорные механизмы и площадки, а также большая договорная база и обширная повестка.

« "Права и интересы приднестровского народа должны защищать приднестровские переговорщики, так же как права и интересы народа Молдовы — молдавские", — добавил собеседник агентства.

Урегулирование спора между Кишиневом Тирасполем обсуждают в формате "5+2". Помимо участников конфликта, в него входят Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников, а Евросоюз и США — как наблюдатели. Тем не менее последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.