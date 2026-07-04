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Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, заявили в МИД - РИА Новости, 04.07.2026
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00:53 04.07.2026 (обновлено: 02:33 04.07.2026)
Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, заявили в МИД

Галузин: страны Балтии предоставляли коридоры для ударов ВСУ по России

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России.
  • В воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.
  • Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
ЖЕНЕВА, 4 июл - РИА Новости. Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны", - сказал он агентству.
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В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.
При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими дронами по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
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