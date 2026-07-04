Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России.
- В воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.
- Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
ЖЕНЕВА, 4 июл - РИА Новости. Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны", - сказал он агентству.
В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.
При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими дронами по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.