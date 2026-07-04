Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России.

В воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.

Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.

ЖЕНЕВА, 4 июл - РИА Новости. Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны", - сказал он агентству.

В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.

При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.