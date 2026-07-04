Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на складе в Ставрополе локализовали на площади 5 тысяч квадратных метров.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пожар на складе в Ставрополе локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее в субботу глава Ставрополья Иван Ульянченко сообщил, что возгорание склада лакокрасочных материалов произошло на площади порядка 1 тысячи квадратных метров, предположительно пострадал один человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона. Позже МЧС по региону сообщило об увеличении площади пожара до 5 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли.
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"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Ставрополе на площади 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".