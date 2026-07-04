МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Ставрополе увеличилась до 3,5 тысяч "квадратов", был привлечен вертолет Ми-8 для тушения, причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона.