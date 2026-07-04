Краткий пересказ от РИА ИИ
- Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась до 5 тысяч квадратных метров.
- Произошло частичное обрушение кровли, тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в Ставрополе увеличилась до 3,5 тысяч "квадратов", был привлечен вертолет Ми-8 для тушения, причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона.
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"Площадь пожара в Ставрополе увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания", - говорится в сообщении.
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2 июля, 10:19