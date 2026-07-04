Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 04.07.2026 (обновлено: 16:27 04.07.2026)
Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась

Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась до 5 тысяч квадратных метров,

© Фото : соцсетиПожар в Ставрополе
Пожар в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : соцсети
Пожар в Ставрополе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась до 5 тысяч квадратных метров.
  • Произошло частичное обрушение кровли, тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в Ставрополе увеличилась до 3,5 тысяч "квадратов", был привлечен вертолет Ми-8 для тушения, причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона.
«

"Площадь пожара в Ставрополе увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания", - говорится в сообщении.

Пожар в коммерческом здании в Махачкале - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания
2 июля, 10:19
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СтавропольПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала