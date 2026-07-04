Краткий пересказ от РИА ИИ
- Площадь пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров.
- Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что днем в субботу произошло возгорание на площади 1000 квадратных метров на складе лакокрасочных материалов, причиной стала разгерметизация газового баллона.
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"Площадь пожара в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 150 человек. К ликвидации пожара привлечено более 50 человек и 18 единиц техники.