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Площадь пожара в Ставрополе увеличилась - РИА Новости, 04.07.2026
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14:48 04.07.2026
Площадь пожара в Ставрополе увеличилась

Площадь пожара в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Площадь пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров.
  • Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что днем в субботу произошло возгорание на площади 1000 квадратных метров на складе лакокрасочных материалов, причиной стала разгерметизация газового баллона.
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"Площадь пожара в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 150 человек. К ликвидации пожара привлечено более 50 человек и 18 единиц техники.
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ПроисшествияСтавропольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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