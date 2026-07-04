Краткий пересказ от РИА ИИ Площадь пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров.

Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось, что днем в субботу произошло возгорание на площади 1000 квадратных метров на складе лакокрасочных материалов, причиной стала разгерметизация газового баллона.

« "Площадь пожара в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания", - говорится в сообщении.