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После атак ВСУ снова загорелся херсонский заповедник "Аскания-Нова" - РИА Новости, 04.07.2026
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14:33 04.07.2026
После атак ВСУ снова загорелся херсонский заповедник "Аскания-Нова"

В заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области после атак ВСУ вспыхнул пожар

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Тушение пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В биосферном степном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области вспыхнул новый пожар из-за атак ВСУ.
  • Общая площадь пожаров в заповеднике за последнюю неделю составила около 2,1 тысячи гектаров, уничтожены редкие виды флоры и фауны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Новый пожар вспыхнул в старейший в мире биосферном степной заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области из-за атак ВСУ, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
Общая площадь пожаров, возникших из-за атак ВСУ по заповеднику, за последнюю неделю составила около 2,1 тысячи гектаров, огнем уничтожены редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные.
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"Сегодня из-за атак дронов противника в степной части заповедника вспыхнул новый пожар", - сказал Мещеряков.
Кроме того, по его словам, ранее дроны ВСУ атаковали электроопору, по которой идет питание заповедника и поселка Аскания-Нова, а также одну из подстанций.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
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