В Ставрополе загорелся склад лакокрасочных материалов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ставрополе произошло возгорание склада лакокрасочных материалов на площади порядка 1000 квадратных метров.
- Предположительно, в результате пожара пострадал один человек.
ПЯТИГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Возгорание склада лакокрасочных материалов на площади порядка 1000 квадратных метров произошло в Ставрополе, предположительно, пострадал один человек, сообщил глава города Иван Ульянченко.
"В северо-западном районе Ставрополя произошло возгорание склада лакокрасочных материалов на площади порядка 1000 квадратных метров. Предположительно, пострадал один человек. Причины пожара выясняют специалисты", – написал Ульянченко в своем канале на платформе "Макс".