В Петербурге из-за дождя подтопило улицы

Краткий пересказ от РИА ИИ На севере Петербурга из-за дождя подтопило улицы.

Водоканал Санкт-Петербурга сообщил, что за час выпало около 15 миллиметров осадков, максимальная интенсивность составила 11,9 миллиметра за 20 минут.

В Водоканале уточнили, что система водоотведения находится в исправном состоянии и вода постепенно уходит в канализацию.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Пользователи в социальных сетях делятся кадрами подтопленных улиц на севере Санкт-Петербурга из-за дождя.

В частности, пользователи соцсетей публикуют видео из северных районов города, где на улицах скапливается вода.

Водоканал Санкт-Петербурга сообщил, что на севере города за час выпало около 15 миллиметров осадков, максимальная интенсивность составила 11,9 миллиметра за 20 минут, при этом норма составляет 7,2 миллиметра.

"Система водоотведения Водоканала находится в исправном состоянии и заранее подготовлена к приему дождевого стока", - говорится в сообщении.

Как поясняет предприятие, при выпадении нормативного количества осадков канализация принимает весь объем воды. Из-за большого объема осадков на улицах могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью уйдет в систему водоотведения, заверил Водоканал.