На Камчатке подросток семь раз проехал на красный, удирая от полиции

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники ГИБДД в Петропавловске-Камчатском применили оружие, стреляя по колесам иномарки.

За рулем автомобиля находился 14-летний подросток без прав, который семь раз проехал на красный свет и выезжал на встречную полосу.

Автомобиль остановили в районе поселка Николаевка, водителя и двух пассажиров задержали.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Петропавловске-Камчатском во время погони применили оружие, стреляя по колесам иномарки, за рулем которой находился 14-летний подросток, не выполнивший требование об остановке и семь раз проехавший на красный свет, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

Как сообщили в полиции, водитель Mitsubishi Mirage проигнорировал сигнал инспекторов и попытался скрыться. В ходе преследования он семь раз проехал на красный свет и выезжал на встречную полосу. Когда нарушитель покинул город, сотрудники ГИБДД приняли решение принудительно остановить машину и повредили шины.

"Сотрудники полиции после предупредительного выстрела в воздух открыли огонь по колесам управляемой им легковушки", - проинформировало ведомство в канале на платформе "Макс"

Автомобиль остановился в районе поселка Николаевка, где задержали водителя и двух его пассажиров.