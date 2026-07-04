На Камчатке подросток семь раз проехал на красный, удирая от полиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники ГИБДД в Петропавловске-Камчатском применили оружие, стреляя по колесам иномарки.
- За рулем автомобиля находился 14-летний подросток без прав, который семь раз проехал на красный свет и выезжал на встречную полосу.
- Автомобиль остановили в районе поселка Николаевка, водителя и двух пассажиров задержали.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Петропавловске-Камчатском во время погони применили оружие, стреляя по колесам иномарки, за рулем которой находился 14-летний подросток, не выполнивший требование об остановке и семь раз проехавший на красный свет, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
Как сообщили в полиции, водитель Mitsubishi Mirage проигнорировал сигнал инспекторов и попытался скрыться. В ходе преследования он семь раз проехал на красный свет и выезжал на встречную полосу. Когда нарушитель покинул город, сотрудники ГИБДД приняли решение принудительно остановить машину и повредили шины.
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"Сотрудники полиции после предупредительного выстрела в воздух открыли огонь по колесам управляемой им легковушки", - проинформировало ведомство в канале на платформе "Макс".
Автомобиль остановился в районе поселка Николаевка, где задержали водителя и двух его пассажиров.
Выяснилось, что за рулем был 14-летний юноша без прав, родители не знали, где он находится. На него составили административные протоколы, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и в школу. Также решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет в полицию.
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