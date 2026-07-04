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В Кузбассе нашли тело пропавшей девятилетней девочки - РИА Новости, 04.07.2026
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07:13 04.07.2026 (обновлено: 08:15 04.07.2026)
В Кузбассе нашли тело пропавшей девятилетней девочки

В реке Томь в Кузбассе нашли тело пропавшей девятилетней девочки

© РИА Новости / Б. Коробейников | Перейти в медиабанкБерег реки Томь в черте грода Кемерово
Берег реки Томь в черте грода Кемерово - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Б. Коробейников
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Берег реки Томь в черте грода Кемерово. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В реке Томь нашли тело девочки, которая вышла гулять и не вернулась, без признаков насильственной смерти.
  • Следователи и криминалисты проводят комплекс действий для установления причин и обстоятельств произошедшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
БАРНАУЛ, 4 июл – РИА Новости. Тело ушедшей на прогулку и не вернувшейся 9-летней девочки в Кузбассе, масштабные поиски которой проводили правоохранители и волонтеры, нашли в реке без признаков насильственной смерти, сообщили в СУСК по Кемеровской области.
Ранее в СУСК по региону сообщали РИА Новости, что 9-летняя жительница Югры в четверг вышла погулять и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело, шли масштабные поиски с участием правоохранителей и волонтеров.
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий личные вещи разыскиваемой были обнаружены на берегу реки Томь, не предназначенном для купания… в ходе проведения поисковых мероприятий ниже по течению реки Томь обнаружено тело несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не выявлено.
"Следователями и сотрудниками отдела криминалистики регионального управления СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти несовершеннолетней", - отметили в СУСК.
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