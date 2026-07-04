В Кузбассе нашли тело пропавшей девятилетней девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ В реке Томь нашли тело девочки, которая вышла гулять и не вернулась, без признаков насильственной смерти.

Следователи и криминалисты проводят комплекс действий для установления причин и обстоятельств произошедшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

БАРНАУЛ, 4 июл – РИА Новости. Тело ушедшей на прогулку и не вернувшейся 9-летней девочки в Кузбассе, масштабные поиски которой проводили правоохранители и волонтеры, нашли в реке без признаков насильственной смерти, сообщили в СУСК по Кемеровской области.

Ранее в СУСК по региону сообщали РИА Новости, что 9-летняя жительница Югры в четверг вышла погулять и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело, шли масштабные поиски с участием правоохранителей и волонтеров.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий личные вещи разыскиваемой были обнаружены на берегу реки Томь, не предназначенном для купания… в ходе проведения поисковых мероприятий ниже по течению реки Томь обнаружено тело несовершеннолетней", - говорится в сообщении

Отмечается, что признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не выявлено.