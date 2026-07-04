В Москве и Подмосковье в ближайшие семь дней будут идти дожди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Московском регионе в ближайшие семь дней будут идти дожди.
- Кратковременные дожди различной интенсивности прогнозируются уже в субботу и воскресенье и продолжатся практически всю следующую неделю.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ближайшие семь дней в Московском регионе будут идти дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Без осадков пока периода в ближайшие семь дней не предполагается", - подчеркнула синоптик.
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Позднякова отметила, что в субботу и воскресенье прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности, которые будут идти практически всю следующую неделю.
"По мере развития конвективной облачности в тех или иных районах Подмосковья и станут приниматься дожди. От небольших до умеренных в течение практически всей следующей недели", - добавила она, уточнив, что дожди в июле носят локальный характер.
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