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В Свердловской области подросток устроил ДТП, пострадали четыре человека - РИА Новости, 04.07.2026
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17:04 04.07.2026
В Свердловской области подросток устроил ДТП, пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в ДТП с участием 17-летнего водителя на Урале

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Большой Исток в Свердловской области 17-летний водитель без прав устроил аварию, врезавшись в бетонное ограждение.
  • В результате ДТП пострадали четыре человека: трое несовершеннолетних и один взрослый, все они были госпитализированы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали в аварии, которую устроил 17-летний водитель в поселке Большой Исток в Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария случилась около четырех часов утра в субботу, 17-летний за рулем Lada, не имеющий водительских прав, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение, после чего автомобиль загорелся.
"В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека: трое несовершеннолетних и один взрослый. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Водитель также госпитализирован", – рассказали в ГАИ.
Подросток не был в состоянии опьянения, против него составлен административный протокол. Его мать пояснила инспекторам, что сын отпросился погулять, а о том, что он сядет за руль, она не знала.
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