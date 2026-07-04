В Свердловской области подросток устроил ДТП, пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Большой Исток в Свердловской области 17-летний водитель без прав устроил аварию, врезавшись в бетонное ограждение.
- В результате ДТП пострадали четыре человека: трое несовершеннолетних и один взрослый, все они были госпитализированы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали в аварии, которую устроил 17-летний водитель в поселке Большой Исток в Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария случилась около четырех часов утра в субботу, 17-летний за рулем Lada, не имеющий водительских прав, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение, после чего автомобиль загорелся.
"В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека: трое несовершеннолетних и один взрослый. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Водитель также госпитализирован", – рассказали в ГАИ.
Подросток не был в состоянии опьянения, против него составлен административный протокол. Его мать пояснила инспекторам, что сын отпросился погулять, а о том, что он сядет за руль, она не знала.
Появились новые детали массового ДТП на Урале
1 мая, 20:14