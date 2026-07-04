В Свердловской области подросток устроил ДТП, пострадали четыре человека

По данным ведомства, авария случилась около четырех часов утра в субботу, 17-летний за рулем Lada, не имеющий водительских прав, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение, после чего автомобиль загорелся.

Подросток не был в состоянии опьянения, против него составлен административный протокол. Его мать пояснила инспекторам, что сын отпросился погулять, а о том, что он сядет за руль, она не знала.