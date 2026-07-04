Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области признал вину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.
- Подозреваемый признал свою вину.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти признал вину, следует из видео официального представителя МВД Ирины Волк.
Местонахождение девочки было неизвестно с четверга, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки обнаружили в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан.
"Да", — сказал задержанный на видео, опубликованном в канале Волк в "Макс", отвечая на вопрос правоохранителей, признает ли он вину.
Следователи намерены ходатайствовать о его заключении под стражу.