Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области пытался скрыться

Ранее СК РФ сообщило, что в рамках расследования уголовного по факту убийства 12-летней девочки следователями следственного управления СК России по Ленинградской области совместно с сотрудниками МВД России задержан местный житель 1984 года рождения, подозреваемый в совершении преступления.

Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".