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Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области пытался скрыться - РИА Новости, 04.07.2026
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09:46 04.07.2026 (обновлено: 09:48 04.07.2026)
Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области пытался скрыться

Подозреваемого в убийстве девочки под Петербургом задержали при попытке скрыться

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области задержан 42-летний ранее судимый житель Тосненского района, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки.
  • Подозреваемый был задержан при попытке скрыться на железнодорожном транспорте.
  • Тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области был задержан при попытке скрыться на железнодорожном транспорте, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Гатчинском районе Ленинградской области при попытке скрыться на железнодорожном транспорте полицейскими задержан 42-летний ранее судимый житель Тосненского района, подозреваемый в совершении преступления", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Ранее СК РФ сообщило, что в рамках расследования уголовного по факту убийства 12-летней девочки следователями следственного управления СК России по Ленинградской области совместно с сотрудниками МВД России задержан местный житель 1984 года рождения, подозреваемый в совершении преступления.
Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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