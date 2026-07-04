Подозреваемый в убийстве девочки в Ленинградской области пытался скрыться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области задержан 42-летний ранее судимый житель Тосненского района, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки.
- Подозреваемый был задержан при попытке скрыться на железнодорожном транспорте.
- Тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области был задержан при попытке скрыться на железнодорожном транспорте, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Гатчинском районе Ленинградской области при попытке скрыться на железнодорожном транспорте полицейскими задержан 42-летний ранее судимый житель Тосненского района, подозреваемый в совершении преступления", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Ранее СК РФ сообщило, что в рамках расследования уголовного по факту убийства 12-летней девочки следователями следственного управления СК России по Ленинградской области совместно с сотрудниками МВД России задержан местный житель 1984 года рождения, подозреваемый в совершении преступления.
Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".