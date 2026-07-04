Подозреваемый в убийстве девочки под Петербургом был членом правления СНТ

Там отмечают, что подозреваемый ранее не проявлял агрессии и не был замечен в неадекватном поведении.

Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".