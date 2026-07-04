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Подозреваемый в убийстве девочки под Петербургом был членом правления СНТ - РИА Новости, 04.07.2026
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18:15 04.07.2026
Подозреваемый в убийстве девочки под Петербургом был членом правления СНТ

Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти был членом правления СНТ

© Фото : МВД МедиаЗадержание подозреваемого в убийстве девочки в Ленинградской области
Задержание подозреваемого в убийстве девочки в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : МВД Медиа
Задержание подозреваемого в убийстве девочки в Ленинградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области был членом правления СНТ в Тосненском районе.
  • Задержанный ранее не проявлял агрессии и не был замечен в неадекватном поведении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области был членом правления СНТ в Тосненском районе, сообщает СНТ.
"Теперь, когда подозреваемый задержан, следователи разбираются в деталях. Мы знаем, что задержанный — достаточно известный житель нашего товарищества, член нашего правления", - говорится на странице сообщества СНТ "Захожье 2" в соцсети "ВКонтакте".
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Там отмечают, что подозреваемый ранее не проявлял агрессии и не был замечен в неадекватном поведении.
В сообществе назвали произошедшее с ребенком большим горем, отметив, что это "страшное, невыносимое событие потрясло весь поселок".
Ранее сообщалось, что 42-летний подозреваемый в убийстве ребенка был задержан в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый житель Тосненского района.
Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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ПроисшествияТосненский районЛенинградская областьГатчинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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