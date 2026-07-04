Подозреваемый в убийстве девочки под Петербургом был членом правления СНТ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области был членом правления СНТ в Тосненском районе.
- Задержанный ранее не проявлял агрессии и не был замечен в неадекватном поведении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области был членом правления СНТ в Тосненском районе, сообщает СНТ.
"Теперь, когда подозреваемый задержан, следователи разбираются в деталях. Мы знаем, что задержанный — достаточно известный житель нашего товарищества, член нашего правления", - говорится на странице сообщества СНТ "Захожье 2" в соцсети "ВКонтакте".
В Тюмени нашли пропавшую 12-летнюю девочку
2 июля, 21:22
Там отмечают, что подозреваемый ранее не проявлял агрессии и не был замечен в неадекватном поведении.
В сообществе назвали произошедшее с ребенком большим горем, отметив, что это "страшное, невыносимое событие потрясло весь поселок".
Ранее сообщалось, что 42-летний подозреваемый в убийстве ребенка был задержан в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый житель Тосненского района.
Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".