СМИ узнали дату следующих переговоров между США и Ираном

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны договорились в течение 60 дней провести на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.