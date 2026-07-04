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СМИ узнали дату следующих переговоров между США и Ираном - РИА Новости, 04.07.2026
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17:22 04.07.2026
СМИ узнали дату следующих переговоров между США и Ираном

Al Arabiya: новый раунд переговоров между США и ИРИ пройдет 11 июля в Пакистане

© REUTERS / URS FLUEELERЗал заседаний, где проходили переговоры делегаций США и Ирана
Зал заседаний, где проходили переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / URS FLUEELER
Зал заседаний, где проходили переговоры делегаций США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры между США и Ираном возобновятся 11 июля в Пакистане.
  • В рамках переговоров будут затронуты темы санкций, замороженных активов Ирана и ядерный вопрос.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Переговоры между США и Ираном возобновятся 11 июля в Пакистане, сообщает телеканал Al Arabiya.
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"Следующий раунд переговоров между США и Ираном состоится 11 июля в Пакистане", - говорится в сообщении телеканала на его странице в соцсети Х.
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Al Arabiya утверждает, что в рамках переговоров будут затронуты темы санкций, замороженных активов Ирана, а также ядерный вопрос.
По данным телеканала, состав иранской делегации будет определен после завершения похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны договорились в течение 60 дней провести на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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