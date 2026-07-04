Пашинян поздравил Трампа с Днем независимости

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу заявил, что Армения и США объединены общими интересами и многолетней дружбой.

Пашинян подчеркнул важность проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" и членства Армении в Совете мира, инициированного Трампом.

ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу в связи с 250-летием Дня независимости Соединенных Штатов заявил, что две страны объединяют общие интересы.

"Республика Армения США объединены не только общими интересами, но и многолетней дружбой, направленной на укрепление мира, стабильности и благосостояния. В этом контексте считаю уместным подчеркнуть важность вашего твердого лидерства в деле мира, установленного между Арменией и Азербайджаном", - говорится в послании Пашиняна, текст которого размещен на сайте армянского правительства.

По его словам, проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", работа по реализации которого переходит в практическую плоскость, станет важной гарантией этого мира и проложит путь к более мирному, взаимосвязанному и процветающему региону.

"Говоря о мире, не могу не коснуться и инициированного вами Совета мира и членству Армении в нем в качестве страны-основателя, что является еще одним подтверждением общего видения Армении и США, направленного на установление прочного мира", - заявил Пашинян.

Он отметил, что День независимости символизирует могучий дух и стойкость народа Соединенных Штатов, благодаря которым страна играет ключевую роль в современных международных отношениях и важнейших мировых процессах.

"С удовлетворением отмечаю, что сформировавшееся между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки всеобъемлющее стратегическое партнерство приобрело новое содержание, охватив множество новых сфер, представляющих взаимный интерес. Уверен, что последовательная реализация нашей совместной повестки будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений во благо наших двух народов", - говорится в послании.

В поздравлении вице-президенту США Джей Ди Вэнсу Пашинян заявил, что с теплотой вспоминает его визит в Армению в феврале, который, по его словам, имел важное значение для дальнейшего углубления и укрепления сложившегося между странами партнерства.

"Помимо придания импульса партнерству между Арменией и США в экономической, энергетической, оборонной и других сферах, ваш визит стал свидетельством политического диалога на высоком уровне и взаимного доверия между Арменией и Соединенными Штатами, создав новые возможности для расширения наших связей в различных областях", - отмечается в послании.