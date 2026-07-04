В Париже в канале, где французам разрешили купаться, нашли тело

Краткий пересказ от РИА ИИ Тело мужчины тридцати лет было обнаружено в канале Сен-Мартен в Париже 4 июля.

Власти Парижа разрешали гражданам купаться в канале на фоне сильной жары.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тело мужчины достали из канала Сен-Мартен на востоке Парижа, где французам ранее разрешили купаться на фоне сильной жары, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции.

Власти французской столицы одобрили купание граждан в канале в середине июня на фоне сильной жары.

"Тело мужчины тридцати лет было обнаружено рано утром в субботу, 4 июля, в канале Сен-Мартен", - пишет агентство, перепечатку материала которого приводит газета Figaro

Поднявшие тело из воды спасатели сообщили, что, судя по состоянию, оно находилось в воде несколько дней. Документов, которые могли бы помочь опознанию, при нем обнаружено не было.