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Американский парашютист упал рядом с толпой зрителей на родео в Калифорнии - РИА Новости, 04.07.2026
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04:25 04.07.2026
Американский парашютист упал рядом с толпой зрителей на родео в Калифорнии

Американский флаг стал причиной жесткой посадки парашютиста на родео

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрыжок с парашютом
Прыжок с парашютом - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Прыжок с парашютом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парашютист с американским флагом упал рядом с толпой зрителей на родео в Северной Калифорнии.
  • Парашютист отклонился от курса из-за того, что его флаг зацепился за дерево, и совершил жесткую посадку за пределами арены, но остался в безопасности.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Парашютист с американским флагом упал рядом с толпой зрителей на родео в Северной Калифорнии, следует из видео в соцсетях.
Парашютист снижался к земле на родео в городе Фолсом, когда его огромный флаг зацепился за дерево. Из-за этого он отклонился от курса и совершил жесткую посадку за пределами арены.
"От лица Профессионального родео Фолсома и (туристической организации - ред.) Choose Folsom сообщаем: наш парашютист Росс в безопасности и вышел на арену после прыжка под овации зрителей", - говорится в сообщении родео в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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