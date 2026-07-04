Американский парашютист упал рядом с толпой зрителей на родео в Калифорнии

Краткий пересказ от РИА ИИ Парашютист с американским флагом упал рядом с толпой зрителей на родео в Северной Калифорнии.

Парашютист отклонился от курса из-за того, что его флаг зацепился за дерево, и совершил жесткую посадку за пределами арены, но остался в безопасности.

ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Парашютист с американским флагом упал рядом с толпой зрителей на родео в Северной Калифорнии, следует из видео в соцсетях.

Парашютист снижался к земле на родео в городе Фолсом, когда его огромный флаг зацепился за дерево. Из-за этого он отклонился от курса и совершил жесткую посадку за пределами арены.

"От лица Профессионального родео Фолсома и (туристической организации - ред.) Choose Folsom сообщаем: наш парашютист Росс в безопасности и вышел на арену после прыжка под овации зрителей", - говорится в сообщении родео в Facebook*.