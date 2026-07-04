Эту Францию не остановить! Готов ли Парагвай к еще одной сенсации?

Одни из главных фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года уверенными шагами идут по турниру. Теперь на пути грозной Франции стоит главная сенсация первой стадии плей-офф. Смогут ли выбившие Германию парагвайцы сотворить еще одно чудо?

Путь к 1/8 финала

Южноамериканская команда начала турнир с разгромного поражения от хозяев-американцев. Болельщики тут же окрестили команду "мертвой" и готовились к ее вылету с последнего места в группе, однако парагвайцы во втором туре группового этапа внезапно обыграли Турцию, провалившуюся на ЧМ. Эта победа и ничья в заключительной игре группы с Австралией гарантировали команде место в 1/16 финала.

Выход в плей-офф для команды Густаво Альфаро уже стал успехом, ведь в последний раз команда играла на чемпионате мира аж в 2010 году. Там парагвайцы достигли лучшего результата в своей истории, дойдя до четвертьфинала. Чтобы попытаться повторить успех, нужно было проходить грозных немцев, во что не верил почти никто — коэффициент на успех латиноамериканцев установили в районе 8.5.

Но не тут-то было! Первый опасный момент у ворот Мануэля Нойера парагвайцы создали уже на второй минуте, а в конце первого тайма Хулио Энсисо открыл счет точным ударом головой. Парагвай продолжил давление в начале второй половины, но соперник подсобрался и сравнял на 54-й — отличился Кай Хаверц. Немцы пытались додавить, но южноамериканцы выстояли и перевели матч в серию пенальти. Вратарь Орландо Хиль потащил удары Хаверца и Ника Вольтемаде, а Йонатан Та в решающий момент пробил выше ворот — и вот главная сенсация плей-офф!

© AP Photo / Petr David Josek Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль © AP Photo / Petr David Josek Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль

А вот по поводу перспектив французской сборной у болельщиков сомнений почти не было. И команда Дидье Дешама не дала повода ставить под вопрос ее чемпионские амбиции. Группа стала легкой прогулкой — по три мяча в ворота Сенегала и Ирака и четыре гола полурезервному составу норвежцев.

В 1/16 финала французам досталась команда Швеции. Ничего не изменилось — три безответных гола и беспроблемный проход дальше. Франция на этом ЧМ блистает. Килиан Мбаппе с шестью голами делит первое место в гонке бомбардиров с Лео Месси, Майкл Олисе раздает голевые передачи на любой вкус — их у звезды "Баварии" уже пять. Не отстает и обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле, оформивший хет-трик в ворота Ирака и добавивший гол в матче со шведами. Чтобы остановить такую мощь, парагвайцам не просто придется прыгнуть выше головы — им снова нужно сотворить чудо.

Прогноз

Эксперты уверены, что этого не произойдет. Все-таки Франция — один из главных фаворитов мундиаля. Германию так высоко не котировали. Конечно, и у парагвайцев есть классные исполнители — тот же Энсисо помимо шикарного гола немцам записал на свой счет две голевые передачи. Однако разница в классе команд очевидна.

Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.20 на победу Франции и 1.08 на ее проход в четвертьфинал. Победа Парагвая в основное время оценивается в 17.00, а выход в следующую стадию — в 8.00.

Где смотреть

Прямая трансляция матча сборных Парагвая и Франции будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. Игра состоится на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия, США) 5 июля. Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.