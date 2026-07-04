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Прыгун в длину Ожгибесов одержал победу на Кубке сильнейших - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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12:49 04.07.2026
Прыгун в длину Ожгибесов одержал победу на Кубке сильнейших

Прыгун в длину Ожгибесов одержал победу на Кубке сильнейших в Жуковском

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЮрий Ожгибесов
Юрий Ожгибесов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Юрий Ожгибесов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ожгибесов из России стал победителем в прыжке в длину на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии с результатом 8,18 метра.
  • В толкании ядра среди женщин лучший результат показала белоруска Елена Трус (17,58), а в спортивной ходьбе на 10000 метров среди женщин первой стала Рейхан Каграманова из России (43 минуты 52,63 секунды).
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский прыгун в длину Юрий Ожгибесов стал победителем Кубка сильнейших спортсменов России и Белоруссии, который проходит в подмосковном Жуковском.
Ожгибесов первенствовал с результатом 8,18 метра. Вторым стал белорус Артем Гурин (7,80), третье место занял его соотечественник Владислав Бухалов (7,76).
В толкании ядра среди женщин лучший результат показала белоруска Елена Трус (17,58), второй показатель у россиянки Снежаны Трофимец (16,70), третий - у представительницы РФ Екатерины Бурмистровой (16,59).
В спортивной ходьбе на дистанции 10000 метров среди женщин первой стала Рейхан Каграманова (43 минуты 52,63 секунды), второй стала белоруска Анна Терлюкевич (44.07,04), третьей - россиянка Кристина Любушкина (44.26,15).
Турнир завершится 5 июля.
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