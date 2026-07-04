Прыгун в длину Ожгибесов одержал победу на Кубке сильнейших

Краткий пересказ от РИА ИИ Юрий Ожгибесов из России стал победителем в прыжке в длину на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии с результатом 8,18 метра.

В толкании ядра среди женщин лучший результат показала белоруска Елена Трус (17,58), а в спортивной ходьбе на 10000 метров среди женщин первой стала Рейхан Каграманова из России (43 минуты 52,63 секунды).

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский прыгун в длину Юрий Ожгибесов стал победителем Кубка сильнейших спортсменов России и Белоруссии, который проходит в подмосковном Жуковском.

Ожгибесов первенствовал с результатом 8,18 метра. Вторым стал белорус Артем Гурин (7,80), третье место занял его соотечественник Владислав Бухалов (7,76).

В толкании ядра среди женщин лучший результат показала белоруска Елена Трус (17,58), второй показатель у россиянки Снежаны Трофимец (16,70), третий - у представительницы РФ Екатерины Бурмистровой (16,59).

В спортивной ходьбе на дистанции 10000 метров среди женщин первой стала Рейхан Каграманова (43 минуты 52,63 секунды), второй стала белоруска Анна Терлюкевич (44.07,04), третьей - россиянка Кристина Любушкина (44.26,15).