Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин подписал новый однолетний контракт с "Вашингтон Кэпиталз".
- Светлана Журова считает, что в предстоящем сезоне НХЛ Александр Овечкин установит новые рекорды.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский форвард Александр Овечкин в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) установит новые рекорды и сделает недостижимыми уже принадлежащие ему, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В четверг "Вашингтон Кэпиталз" объявил о подписании нового однолетнего контракта с 40‑летним капитаном команды Овечкиным.
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"Саша может создать пропасть между собой и всеми, кто пытается его догнать по количеству шайб. И тогда в этом столетии уже точно никто не сможет побить его рекорды. А потом это будет доступно только для роботов, и то не факт", - сказала Журова.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина - 1006 голов.
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