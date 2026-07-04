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Оппозиция в Армении заявила о новом этапе сопротивления после решения КС - РИА Новости, 04.07.2026
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21:25 04.07.2026 (обновлено: 22:01 04.07.2026)
Оппозиция в Армении заявила о новом этапе сопротивления после решения КС

Пять оппозиционных политсил Армении заявили о начале нового этапа сопротивления

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять оппозиционных политсил в Армении заявили о начале нового этапа сопротивления.
  • Это произошло после утверждения итогов парламентских выборов Конституционным судом.
  • Оппозиция считает, что его заключение не решает вопрос легитимности формируемой власти и не устраняет последствия избирательных фальсификаций и нарушений.
ЕРЕВАН, 4 июл — РИА Новости. Пять оппозиционных политических сил Армении заявили о начале нового этапа сопротивления после утверждения итогов парламентских выборов.
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"Это решение Конституционного суда — не конец борьбы, а начало нового, более системного, институционального и масштабного этапа политического сопротивления", — говорится в заявлении.

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Под ним подписались пять политсил:
  • "Сильная Армения", возглавляемая Самвелом Карапетяном;
  • "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна;
  • "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна;
  • "Армянский национальный конгресс" первого президента республики Левона Тер-Петросяна;
  • "Национально-демократический полюс".
Первые три в числе других в середине прошлого месяца оспорили итоги голосования в КС. Ранее сегодня он оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
В заявлении отмечается, что заключение суда не решает вопрос легитимности формируемой власти и не устраняет последствия избирательных фальсификаций и нарушений избирательного процесса.
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По итогам выборов, прошедших в стране 7 июня, в парламент прошли три политические силы. Правящий "Гражданский договор" получил 64 мандата, блоки Карапетяна и Кочаряна — 29 и 12 соответственно.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в Национальное собрание, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей, но руководство партий назвало эти подозрения сфабрикованными.
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В миреАрменияПроцветающая АрменияАрмянский национальный конгрессСамвел КарапетянРоберт КочарянГагик ЦарукянПарламентские выборы в Армении
 
 
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