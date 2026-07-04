Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото

Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики

Оппозиция в Армении заявила о новом этапе сопротивления после решения КС

Краткий пересказ от РИА ИИ Пять оппозиционных политсил в Армении заявили о начале нового этапа сопротивления.

Это произошло после утверждения итогов парламентских выборов Конституционным судом.

Оппозиция считает, что его заключение не решает вопрос легитимности формируемой власти и не устраняет последствия избирательных фальсификаций и нарушений.

ЕРЕВАН, 4 июл — РИА Новости. Пять оппозиционных политических сил Армении заявили о начале нового этапа сопротивления после утверждения итогов парламентских выборов.

« "Это решение Конституционного суда — не конец борьбы, а начало нового, более системного, институционального и масштабного этапа политического сопротивления", — говорится в заявлении.

Под ним подписались пять политсил:

"Сильная Армения", возглавляемая Самвелом Карапетяном;

"Армения" экс-президента Роберта Кочаряна;

"Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна;

"Армянский национальный конгресс" первого президента республики Левона Тер-Петросяна;

"Национально-демократический полюс".

Первые три в числе других в середине прошлого месяца оспорили итоги голосования в КС. Ранее сегодня он оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.

В заявлении отмечается, что заключение суда не решает вопрос легитимности формируемой власти и не устраняет последствия избирательных фальсификаций и нарушений избирательного процесса.

Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, а также о нарушении правящей партией финансовой отчетности.

По итогам выборов, прошедших в стране 7 июня, в парламент прошли три политические силы. Правящий "Гражданский договор" получил 64 мандата, блоки Карапетяна и Кочаряна — 29 и 12 соответственно.