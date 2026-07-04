Оппозиция в Армении заявила о новом этапе сопротивления после решения КС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять оппозиционных политсил в Армении заявили о начале нового этапа сопротивления.
- Это произошло после утверждения итогов парламентских выборов Конституционным судом.
- Оппозиция считает, что его заключение не решает вопрос легитимности формируемой власти и не устраняет последствия избирательных фальсификаций и нарушений.
ЕРЕВАН, 4 июл — РИА Новости. Пять оппозиционных политических сил Армении заявили о начале нового этапа сопротивления после утверждения итогов парламентских выборов.
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"Это решение Конституционного суда — не конец борьбы, а начало нового, более системного, институционального и масштабного этапа политического сопротивления", — говорится в заявлении.
Под ним подписались пять политсил:
- "Сильная Армения", возглавляемая Самвелом Карапетяном;
- "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна;
- "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна;
- "Армянский национальный конгресс" первого президента республики Левона Тер-Петросяна;
- "Национально-демократический полюс".
Первые три в числе других в середине прошлого месяца оспорили итоги голосования в КС. Ранее сегодня он оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
В заявлении отмечается, что заключение суда не решает вопрос легитимности формируемой власти и не устраняет последствия избирательных фальсификаций и нарушений избирательного процесса.
Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, а также о нарушении правящей партией финансовой отчетности.
По итогам выборов, прошедших в стране 7 июня, в парламент прошли три политические силы. Правящий "Гражданский договор" получил 64 мандата, блоки Карапетяна и Кочаряна — 29 и 12 соответственно.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в Национальное собрание, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей, но руководство партий назвало эти подозрения сфабрикованными.
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14 июня, 00:14