В Ростове-на-Дону обезьяна напала на девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростове-на-Дону обезьяна напала на 10-летнюю девочку и покусала ее.
- СУСК России по региону проводит проверку по факту нападения.
ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Обезьяна напала и покусала девочку в Ростове-на-Дону, ребенок был доставлен в больницу, СУСК по региону проводит проверку.
Как пишут ростовские СМИ, хозяйка выгуливала животное на поводке, но не смогла его удержать, и обезьяна вцепилась в правое бедро ребенку. После этого девочку доставили в больницу, и сделали несколько уколов от бешенства. По свидетельствам очевидцев, которые приводят местные издания, обезьяна ранее уже проявляла агрессию к прохожим.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация о нападении обезьяны на 10-летнюю девочку в Советском районе города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что по данному факту Советским межрайонным следственным отделом СУСК России организована доследственная проверка.
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2 июля, 20:02