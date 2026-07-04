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В Ростове-на-Дону обезьяна напала на девочку - РИА Новости, 04.07.2026
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19:22 04.07.2026
В Ростове-на-Дону обезьяна напала на девочку

В Ростове-на-Дону обезьяна напала и покусала десятилетнюю девочку

© Фото : соцсетиПоследствия нападения обезьяны на несовершеннолетнего в Ростове-на-Дону
Последствия нападения обезьяны на несовершеннолетнего в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : соцсети
Последствия нападения обезьяны на несовершеннолетнего в Ростове-на-Дону
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону обезьяна напала на 10-летнюю девочку и покусала ее.
  • СУСК России по региону проводит проверку по факту нападения.
ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Обезьяна напала и покусала девочку в Ростове-на-Дону, ребенок был доставлен в больницу, СУСК по региону проводит проверку.
Как пишут ростовские СМИ, хозяйка выгуливала животное на поводке, но не смогла его удержать, и обезьяна вцепилась в правое бедро ребенку. После этого девочку доставили в больницу, и сделали несколько уколов от бешенства. По свидетельствам очевидцев, которые приводят местные издания, обезьяна ранее уже проявляла агрессию к прохожим.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация о нападении обезьяны на 10-летнюю девочку в Советском районе города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что по данному факту Советским межрайонным следственным отделом СУСК России организована доследственная проверка.
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