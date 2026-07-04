Тысячи тонн сточных вод попали в Гудзон в Нью-Йорке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В реку Гудзон попали тысячи тонн сточных вод из-за перебоев в электроснабжении системы очистки в городе Йоркерс.
- Власти просят жителей Нью-Йорка и окрестных городов избегать активного отдыха на реке и контакта с водой.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Тысячи тонн сточных вод попали в реку Гудзон в Нью-Йорке, власти просят жителей города избегать речного отдыха, несмотря на рекордную жару.
«
"Управление здравоохранения округа Вестчестер предупреждает жителей о необходимости воздержаться от любого активного отдыха на реке Гудзон", - сообщают власти.
Администрация округа информирует о перебоях в электроснабжении системы очистки сточных вод в городе Йоркерс к северу от Манхэттена.
Не купаться, не заниматься каякингом, воздерживаться от прогулок на лодках и избегать контакта с водой просят жителей Нью-Йорка и других окрестных городов, говорится в сообщении.
Перебои с электричеством привели к попаданию тысяч тонн сточных вод в Гудзон. Ситуация усугубляется в связи с экстремальной жарой, установившейся в городе. Местные жители сообщают о резком неприятном запахе от реки в районе разлива.
В Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт
2 июля, 22:47