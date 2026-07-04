Новоселов и Каримова победили на ЧР в стрельбе из малокалиберной винтовки

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сергей Новоселов стал победителем чемпионата России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном Игнатове.

Он одержал победу в стрельбе с 50 м из малокалиберной винтовки из трех положений. Второе место занял Матвей Потапов, третье - Александр Васильев.