Новоселов и Каримова победили на ЧР в стрельбе из малокалиберной винтовки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Новоселов стал победителем чемпионата России по пулевой стрельбе в стрельбе с 50 м из малокалиберной винтовки из трех положений.
- Юлия Каримова стала чемпионкой в аналогичной дисциплине среди женщин.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сергей Новоселов стал победителем чемпионата России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном Игнатове.
Он одержал победу в стрельбе с 50 м из малокалиберной винтовки из трех положений. Второе место занял Матвей Потапов, третье - Александр Васильев.
У женщин в аналогичной дисциплине чемпионкой стала Юлия Каримова. Серебро завоевала Юлия Круглова, бронзу - Анастасия Горохова.
Чемпионат России завершится 11 июля.